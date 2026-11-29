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C’est une avancée majeure dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Afrique de l’Ouest. Pour la première fois depuis plusieurs années, aucun État membre du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) ne figure sur la liste des juridictions placées sous surveillance renforcée du Groupe d’action financière (GAFI). Une performance saluée par le directeur général du GIABA, Mam Cherno Jallow, à l’occasion de la 32e réunion du Comité ministériel de l’institution.

« Le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération, la corruption et les flux financiers illicites ne cessent de se transformer. Ils sapent nos efforts de développement, fragilisent l’intégrité de nos systèmes financiers et menacent la paix et la sécurité de notre espace communautaire. Pour la première fois depuis plusieurs années, aucun État membre du GIABA ne figure sur cette liste du GAFI », s’est réjoui Mam Cherno Jallow.

Cette évolution fait suite au retrait de la Côte d’Ivoire de la liste grise du GAFI, intervenu en octobre 2026. Le directeur général a félicité les autorités ivoiriennes, estimant que cette réussite constitue également une victoire pour l’ensemble de la communauté ouest-africaine. Pour lui, cette avancée démontre que « lorsque la volonté politique est constante, que les réformes nationales sont menées avec cohérence et que la coopération internationale est effective, les résultats suivent ». Il a toutefois appelé les États membres à consolider ces acquis, rappelant qu’aucune avancée n’est définitivement garantie face à l’évolution constante des menaces financières.

Représentant le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, l’émissaire sénégalais a réaffirmé la détermination du Sénégal et de l’ensemble de la Communauté à combattre la criminalité financière. Il a notamment insisté sur les enjeux du troisième cycle des évaluations mutuelles, dont le rapport du Ghana constitue le premier exercice soumis à l’examen du GIABA. Le Sénégal sera le deuxième pays de la région à passer ce test, avec l’examen de son rapport prévu lors de la plénière de mai 2027. Une échéance qui appelle une mobilisation accrue des administrations nationales et la mise à disposition d’experts qualifiés pour accompagner les équipes d’évaluation et de revue.

De son côté, Mam Cherno Jallow a décliné cinq priorités pour son mandat : la conduite d’évaluations mutuelles crédibles, une assistance technique ciblée, un engagement politique soutenu, une coopération régionale et internationale renforcée ainsi qu’une gouvernance optimisée du GIABA.

La 32e réunion du Comité ministériel examine également plusieurs dossiers stratégiques, notamment le rapport d’activités du directeur général, les conclusions de la 46e réunion de la Commission technique et de la Plénière, le calendrier du troisième cycle d’évaluations mutuelles ainsi que la révision des procédures d’évaluation. Les participants se penchent aussi sur le respect des obligations des États membres et sur la qualité de membre de São Tomé-et-Principe.

Un dialogue de haut niveau avec le président du GAFI est par ailleurs consacré à l’alignement des priorités en matière de lutte contre la fraude et l’escroquerie, des phénomènes de plus en plus sophistiqués sous l’effet des technologies numériques. Face à ces nouveaux défis, Mam Cherno Jallow a plaidé pour une réponse concertée associant gouvernements, cellules de renseignement financier, autorités judiciaires et institutions financières.