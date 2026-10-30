Assemblée nationale : La commission des Finances rejette à nouveau la LFR 2026

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La commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale a de nouveau rejeté, ce vendredi, le projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026.

Ce nouveau camouflet parlementaire intervient pourtant quelques jours seulement après la suspension de la séance plénière : mardi dernier, le ministre de l’Économie et des Finances, Cheikh Diba, avait sollicité le renvoi du texte en commission sur le fondement de l’article 84 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Le gouvernement espérait alors mettre à profit ce délai pour approfondir les discussions, répondre au mémorandum transmis par les députés et trouver un compromis constructif sur les arbitrages budgétaires.

Malgré cette main tendue et le retour du texte devant les commissaires, les parlementaires ont maintenu leur veto, replongeant l’exécutif dans une vive impasse institutionnelle autour de la soutenabilité des finances publiques.