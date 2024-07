Assemblée nationale : Les prémices d’un dégel 

Partager Facebook

La crise institutionnelle qui couvait entre l’Assemblée nationale et la Primature pourrait bientôt prendre fin. D’après la Rfm, les Présidents des groupes parlementaires, Ayib Dafé, Abdou Mbow et Lamine Thiam sont en train de mettre les bouchées doubles afin de trouver, enfin, une solution par rapport à l’équation-bloquant, c’est à dire la révision du règlement intérieur de l’institution dans le but d’y réinsérer les dispositions liées au Premier ministre.

Le souci est, justement, de procéder à une réforme en procédure d’urgence afin de permettre à Ousmane Sonko de faire sa Déclaration de politique générale (Dpg). Car, le leader du Pastef avait menacé de faire celle-ci devant un jury populaire au cas où un tel correctif n’était pas apporté au règlement intérieur. Une sortie que le bureau de l’Assemblée nationale avait très mal prise parce que la jugeant attentatoire à la séparation des pouvoirs et particulièrement discourtoise.

Depuis, une crise couvait. Et les relations n’étaient pas bonnes entre le Parlement et l’Exécutif, et au-delà, entre Benno et le Pastef. Aujourd’hui, il y a de réelles prémices de dégel. Ce qui serait souhaitable pour la bonne marche des institutions. Car, jusqu’ici, les considérations politiciennes avaient pris le dessus. Certes Sonko avait tort de de prononcer, de cette manière, sur cette question, mais l’Assemblée n’était pas non plus obligée de le suivre sur le terrain de la polémique.

Le règlement intérieur pouvait être revu, sans anicroche. D’ailleurs, c’est un secret de polichinelle que chacun de ses camps craint quelque chose : Sonko a des soucis à se faire par rapport à la possible motion de censure et les députés de Benno redoutent l’éventualité de la dissolution de l’Assemblée nationale.

Qu’à cela ne tienne, le dialogue doit toujours prévaloir, notamment, entre les animateurs des différentes institutions du pays, pour le bien de tous.

Assane Samb