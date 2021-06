AstraZeneca: Le Sénégal reçoit 184.800 nouvelles doses

La France a fait un don de 184.800 nouvelles doses de vaccin AstraZeneca au Sénégal.

Le Gouvernement du Sénégal, a reçu, hier jeudi, 3 juin 2021, un deuxième lot de 184.800 nouvelles doses de vaccin AstraZeneca. Les vaccins ont été offerts par la France dans le cadre de l’initiative Covax. Ce don de vaccins de la France fait également suite au Sommet sur le financement des économies africaines tenu à Paris le 18 mai 2021. A signaler que le Sénégal avait reçu un premier lot de 324.000 doses du vaccin Astra Zeneca en mars 2021.

Philippe Lalliot, Ambassadeur de France au Sénégal, a relevé que son pays a été l’un des premiers pays à affirmer sa volonté de donner des doses de vaccins sûrs et efficaces, homologués par l’OMS, en complément de ses contributions financières.

’’Le président de la République a confirmé lors du Sommet mondial pour la Santé que la France donnerait au moins 30 millions de doses de différents vaccins d’ici la fin de l’année 2021’’, a rappelé M. Lalliot. Selon lui, ‘’’d’autres pays africains bénéficient aussi de ces dons français de vaccins Astra Zeneca via le dispositif Covax’’.

Il a souligné que ’’ces dons à Covax s’inscrivent dans le cadre de l’effort plus global de l’équipe Europe en faveur de ce mécanisme (100 millions de doses de vaccins européens seront partagées cette année) pour renforcer la solidarité vaccinale’’. Philippe Lalliot a salué ’’l’engagement de l’Union européenne et des partenaires Covax en faveur de la santé mondiale et d’un accès équitable à la vaccination pour tous’’.

Rappelons le Conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé un financement de 134 millions de dollars, dont la moitié sous forme de don de l’Association internationale de développement (IDA), pour un accès équitable, fiable et abordable aux vaccins COVID-19, et leur déploiement au Sénégal. Le Projet de réponse à la COVID-19 contribuera à renforcer les systèmes nationaux de santé publique et de préparation aux pandémies au Sénégal. Le Gouvernement avait soumis une requête auprès de la Banque Mondiale (BM) pour « l’octroi de ressources supplémentaires» destinées à lutter contre le nouveau coronavirus.