Au-delà des faits: Les Lions surmontent le ‘’traumatisme Mané’’ et font honneur à Bouba

Après quelques atermoiements largement dus à l’absence de leur attaquant vedette Sadio Mané, les Lions de la Téranga rougissent à nouveau pour battre l’Equateur et se qualifier en 8émes de finale. Rien de bien évident, au départ. Car, c’étaient les Tri de l’Equateur qui étaient en meilleure posture, eux qui pouvaient compter sur le nul pour se qualifier. Alors, face à l’équation ‘’gagner ou rentrer’’, les Lions ont préféré faire honneur à Pape Bouba Diop, dont c’est l’anniversaire du décès.

Aliou Cissé et ses poulains ont su surmonter le choc psychologique pour ne pas dire traumatisme lié à la blessure du ballon d’or tant redouté, Sadio Mané. Il fallait donc apprendre à gagner sans lui. Et ce n’était pas donné d’avance. D’ailleurs la défaite contre les Pays-Bas à partir de 84 é minute, en disait long sur les insuffisances d’une équipe notamment sur le plan mental.

Aujourd’hui, avec cette qualification, on peut espérer qu’ils aillent encore loin dans la compétition, histoire de faire valoir leur titre de champion d’Afrique et de représenter dignement le continent. On ne le dira jamais assez, ces jeunes ont habitude de nous apporter beaucoup de satisfactions. Ils nous rappellent des valeurs plus en plus ensevelies sous l’autel des batailles politiques interminables. Ce sont des valeurs de travail, de discipline, de résilience, d’abnégation, de persévérance et surtout d’humilité.

Aujourd’hui, toute la nation a envie de leur dire merci ! Ils ont joué une finale avant la lettre face à une équipe de l’Equateur qui était très coriace. Nous savons qu’ils ont tout donné pour nous faire plaisir. Et c’est cela le patriotisme. Le respect envers soi-même et sa nation commence par le fait d’honorer ses engagements et d’être utile à tous avant de réclamer ses droits. Ces jeunes et leur staff ont largement rempli leur part du contrat même si la compétition est loin d’être terminée. C’est à nous tous d’en faire de même, chacun, en ce qui le concerne, dans le domaine où il officie. Et que les leaders ne se lassent jamais de donner le bon exemple dans la conduite à tenir. Il faut toujours cultiver l’excellence pour être une référence.

Bouba Diop s’est sacrifié pour son peuple. Les joueurs de sa génération dont Aliou Cissé sont restés sur une trajectoire de civisme qui honore tout le monde. Et la jeune génération qui arrive a, là, des références qui leur permettent de s’inspirer largement et de dégager leurs voies. Et comme l’objectif c’est toujours un Sénégal et une Afrique qui gagnent, nous avons tous le devoir de ne pas décevoir, que l’on soit journaliste, politique, député, magistrat, ouvrier, commerçant, agriculteur, etc.

C’est en tout ce que cas ce que les futures générations attendent de nous. Et nous avons le devoir de ne pas les décevoir. Le meilleur reste à venir…

Assane Samb