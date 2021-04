Au moins 19 morts dans l’attaque d’un village de l’ouest du Niger

Des hommes armés à moto ont tué au moins 19 personnes lors d’une attaque samedi contre le village de Gaïgorou dans l’ouest du Niger, ont annoncé dimanche les autorités locales. Cette zone proche de la frontière malienne a déjà été frappée à plusieurs reprises par des attaques jihadistes.

La partie nigérienne de la zone dite “des trois frontières” a subi une nouvelle attaque meurtrière, a appris l’AFP auprès des autorités locales, dimanche 18 avril. Au moins 19 habitants du village de Gaïgorou, dans la région de Tillabéri (ouest) proche du Mali, ont été tués samedi soir lors d’un raid d’hommes armés à moto.

“On a un bilan : pour l’instant, on est au dix-neuvième corps (de villageois tué) et il y a eu deux blessés lors de cette attaque de Gaïgorou par des hommes armés venus à moto”, a déclaré à l’AFP un responsable de la municipalité de Dessa, qui administre le village de Gaïgorou.

“Les bandits ont (dans un premier temps) trouvé des gens au cimetière où ils étaient partis pour un enterrement et ils ont massacré sur place neuf personnes”, a expliqué ce responsable. Après, les assaillants, dont l’identité et le nombre ne sont pas déterminés, “sont entrés dans le village et ont tiré sur toute personne qu’ils apercevaient”, a-t-il affirmé.

Le corps de la dix-neuvième victime a été découvert et inhumé dimanche matin, a-t-il dit.