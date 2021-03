“Au nom de Karim et Khalifa Sall, je …”

Quelques heures avant sa conduite devant le doyen d’instruction Samba Sall, le leader de Pastef Ousmane Sonko a tenu langage politique courageux à ses avocats. « Le Témoin » quotidien vous en révèle quelques extraits. « Maîtres, ce dossier est 90 % politique et 10 % juridique. Donc pour l’aspect judiciaire, j’ai confiance en vous. Mais cette affaire va se régler politiquement, et rien d’autre ! Vous allez gérer les tribunaux, moi je vais gérer le peuple et la rue. Vous savez, Macky a sacrifié Karim Wade, sans se salir les mains. Il a sacrifié Khalifa Sall sans aussi se salir les mains. Avec moi, il va se salir les mains s’il tente de me sacrifier. Certes, il y laissera des plumes et moi j’y laisserai ma vie pour la démocratie et l’Etat de droit. Au nom de Khalifa Sall et de Karim Wade, je vais laver l’affront car je serai le dernier agneau du sacrifice politique » a confié Ousmane Sonko à ses quelques avocats venus lui rendre visite à la Section de Recherches de la gendarmerie. Dommage que les piètres conseillers politiques qui entourent le président Macky Sall aient permis à l’opposant Ousmane Sonko de laver l’affront. Car une semaine durant, Ousmane Sonko a paralysé le pays et dompté la rue, histoire de prouver sa force de frappe ! Et il l’a réussi…