Audition de Sonko : le secret de l’instruction violé

Durant presque trois tours d’horloge, le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, a été auditionné ce jeudi 3 novembre 2022, par le Doyen des juges Oumar Maham Diallo dans le cadre de l’affaire Sweet Beauty. À l’issue de ce face-à-face, les avocats de l’opposant, ont demandé à la justice d’abandonner les poursuites contre leur client, accusé de viols répétitifs et de menace de mort par la masseuse, Adji Raby Sarr. De l’avis des robes noires, l’inculpé a fini de démontrer avec toutes les preuves que les accusations ne reposent sur absolument rien du tout.

Le leader du parti Pastef et candidat déclaré à la Présidentielle de 2024 est arrivé hier, dans un tribunal sous haute surveillance. Convoqué à12h par le doyen des Doyen des juges dans le cadre du dossier de viols répétitifs et de menace de mort l’opposant à la jeune masseuse Adji Raby Sarr, Ousmane Sonko a rejoint le Palais de justice de Dakar, vers les coups de 11h 30mm. Il était accompagné de ses avocats, Mes Ciré Clédor Ly et Khoureychi Bâ. Un important dispositif sécuritaire a été déployé sur les lieux pour éviter les événements de mars 2021 qui avaient occasionné 14 morts et des scènes de pillage. Personne n’a été autorisé à accéder aux locaux du tribunal, excepté le personnel. Les militants et sympathisants du maire de Ziguinchor ont cependant respecté les consignes de leur mentor qui avait appelé au calme et à la sérénité à la veille de son rendez-vous avec le juge. Aucune mobilisation n’a été notée aux alentours du tribunal.

Ce que réclament les avocats du leader du Pastef

Après son face-à-face avec le magistrat-instructeur, l’ancien inspecteur des impôt a réagi à travers ses plateformes numériques. « Mon audition a pris fin et s’est très bien déroulée », a assuré Ousmane Sonko. Néanmoins, il a dénoncé l’arrestation de ses bodygards impliqués dans les affrontements de Thicky dans l’après-midi du 30 octobre 2022. « La gendarmerie de Macky Sall et Moussa Fall ont attendu que je sois dans le bureau du doyen des Juges avec mes avocats pour kidnapper tous les éléments de ma sécurité et les conduire à Mbour, me laissant sans protection. Cette énième forfaiture ne passera pas », a-t-il averti.

Les avocats du leader politique ont eux aussi fait face à la presse au terme de l’audition. Trés optimistes, ils ont exigé un non-lieu total. « Nous sommes très fiers de notre client qui s’est très bien défendu et qui a été très formidable », s’est réjoui Me Bamba Cissé. D’après lui, Ousmane Sonko a apporté devant le juge d’instruction des éléments qui prouvent l’inexistence du viol, dont il est accusé. « Il a fini de démontrer avec toutes les preuves que cette accusation ne repose sur absolument rien du tout », a fulminé le conseil qui estime que le juge d’instruction n’a aujourd’hui aucun moyen de renvoyer l’affaire en jugement. « Donc nous escomptons un non-lieu total par rapport à ces faits qui sont inexistants, mais qui ont été la source d’un plan ourdi par des personnes tapies dans l’ombre », s’est offusqué Me Bamba Cissé, avant marteler : « La seule chose que nous attendons du doyen des juges, c’est une décision de non-lieu ». Me Youssoupha Camara a abondé dans le même sens. « Sérieusement, on s’attend pas à un procès, mais plutôt à un non-lieu », a souligné la robe noire. A l’en croire, l’enquête va se poursuivre avec d’autres auditions. Mais, dit-il, nous sommes sereins et confiants. « Il pourrait y avoir des confrontations. Mais, le juge n’a fixé aucune date pour une nouvelle audition », a précisé Me Camara qui rappelle que la défense a fourni au juge une liste de témoins qui doivent être entendus. Et le capitaine Seydina Omar Touré devait être le prochain sur la liste.

Le leader du parti Pastef est sous contrôle judiciaire depuis mars 2021. Le doyen des juges a déjà entendu son accusatrice, Adji Raby Sarr et la propriétaire du salon de massage Sweet Beauty, Ndèye Khady Ndiaye.