Audition de Teliko: L’UMS va laver “l’affront”

La traduction de Souleymane Teliko devant le Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature met en rogne l’Ums, qui dénonce l’attitude «vindicative» du ministre de la Justice et dénonce un «affront» fait à toute la magistrature.

Le Bureau national de l’Ums, qui s’est réuni hier, a dénoncé «l’empressement sans précédent du ministre de la Justice à faire juger le président de l’Ums à travers la diffusion aux organes de presse d’un rapport qui n’est pas encore notifié au principal intéressé». Elle parle d’«un signe révélateur du caractère particulièrement scandaleux de cette procédure».

Aujourd’hui, l’Union des magistrats sénégalais réaffirme sa «détermination inébranlable à mener, avec tous les hommes épris de justice, le combat pour l’abandon de ces poursuites» qu’elle qualifie «d’illégitimes». Selon elle, elles sont motivées par «une attitude vindicative et une volonté de dompter l’Ums et au-delà, la justice tout entière». «Déter­minée et mobilisée» pour faire face à cette situation, l’Ums promet de briser le silence publiquement à travers un point de presse dans les prochains jours pour «édifier l’opinion sur les tenants et aboutissants de cette procédure disciplinaire».