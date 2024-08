Avortement à risque: 57 % des femmes détenues à la prison de Liberté 6, le sont pour infanticide après viol suivi de grossesse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Sous l’élide de Marie Stopes International (MSI), l’association des journalistes en santé, population développement (AJSPD) a organisé sur l’avortement médicalisé en cas de viol et d’inceste. L’objectif de renforcer les connaissances et compétences des membres de l’AJSPD sur le plaidoyer pour l’autorisation de l’avortement en cas de viol et d’inceste et spécifiquement de les amener à avoir une meilleure compréhension de la problématique de l’avortement surtout médicalisé qui est un problème de santé publique.

Le Sénégal a signé et ratifié tous les instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs à la protection des droits de la personne humaine en général et des droits des femmes et des enfants en particulier dont le Protocole à la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, dit Protocole de Maputo.

Et de lors ce protocole n’a été mis en vigueur. C’est dans ce contexte, juridique, social et culturel plus ou moins favorable et face à l’ampleur du phénomène des avortements et infanticides qui touche les couches les plus vulnérables que le comité de plaidoyer pour l’avortement médicalisé dénommé Task force a initié depuis 2013, une campagne de plaidoyer visant à mener des stratégies dans le but d’ informer les décideurs et le public sur la problématique de l’avortement à risque pour parvenir au changement social et légal en faveur de la réforme de la loi sur l’avortement en l’autorisant en cas de viol et d’inceste et quand la santé de la mère est menacée. En effet accès à un avortement sûr est un droit humain ainsi qu’une composante essentielle de la santé et des droits sexuels et reproductifs des femmes et des adolescentes. Mais lorsque les femmes et les adolescentes se voient refuser l’accès à des services d’avortement sûrs et efficaces, elles peuvent recourir à des moyens dangereux, comme les avortements à risque qui enveloppe des conséquences dont la finance mais aussi elles peuvent être suivi par la justice pour infanticide.

On parle d’avortement à risque lorsqu’une grossesse est interrompue soit par des personnes ne disposant pas des compétences nécessaires et/ou dans un environnement non conforme aux normes médicales minimales. Ces avortements à risque, outre les décès et les incapacités qu’ils provoquent, ont de lourdes conséquences sociales et financières majeures pour les femmes et les adolescentes, mais aussi pour les familles, les communautés, les systèmes de santé.

Pour Abdou Aziz Mandiang, qui faisait une présentation sur les différents argumentaires sanitaires de l’avortement médicalisé, le montant des dépenses consacrées au traitement des conséquences graves des avortements à risque est énorme. « Le coût varie entre 15 000 et 500 000 F Cfa et dépend de l’âge de la grossesse, du statut de l’auteur de la grossesse et de la pression sociale », a­t­il expliqué lors de l’atelier de mise à jour sur les différents argumentaires sanitaires de l’avortement médicalisé à l’intention des journalistes membres de l’Association des journalistes en santé, population et développement (Ajspd).

Pour lui, les victimes de tous les cas de viol ou d’inceste suivis de grossesse, ont rencontré beaucoup de difficultés et ont été livrées à elles-mêmes, sans aucune aide de leurs proches pour la prise en charge de leurs besoins. «Le manque de soutien et le regard des autres qu’elles doivent supporter peut entrainer un manque d’estime de soi et, en plus du traumatisme physique profonde à vie, une dépression », a­ t-­il expliqué. Avant d’ajouter : « ces fléaux sociaux exposent aussi les victimes, à l’infanticide qui prend de l’ampleur ».

Une étude récente de 2022, montre que 57 % des femmes détenues à la prison de Liberté 6, le sont pour infanticide après viol suivi de grossesse. Il a également fait part, que 50 % des avortements sont source d’admissions en urgence. Car, provoquant des complications avec des hémorragies, infections, ou perforation utérine et décès. C’est de sens que Madjiguène Sall, Chargée de communication de l’Association des juristes sénégalaises (AJS), dans sa présentation, a fait savoir qu’en 2023, 252 dossiers de viols ont été reçus dans les neuf (9) boutiques de droits de l’AJS contre 333 en 2022.

Et que, sur les 244 femmes détenues sur les 14 établissements pénitentiaires abritant que des femmes, selon l’étude sur la situation des femmes incarcérées pour infanticide ou avortement, 59 soit (24,18 %) ont été concernées par l’objet de l’étude, 54 soit 22,13 % sont poursuivies pour infanticide et 5, soit 2 % pour avortement clandestin. Sur le nombre total de celles poursuivies pour les faits il y a 54, soit 91,5 % pour infanticide et 5, soit 8,5 % pour avortement clandestin.

L’avis de l’Islam sur l’avortement

Selon l’Islam, l’avortement avant 40 jours, équivaut à un infanticide mineur. Mais après les 40 jours, c’est un assassinat tout simplement. Concernant l’avortement provoqué avant les 120 jours de gestation pour des raisons valables, un débat se pose autour de l’échéance de sa faisabilité et non autour de l’acceptabilité de l’avortement. Toutefois, certains jurisconsultes disent qu’en cas de nécessité absolue, il est possible d’interrompre une grossesse, mais dans les 40 premiers jours se basant sur ce hadith rapporté par Muslim et Tabarî : « lorsque la goutte de sperme a 42 nuits d’existence dans l’utérus, Allah envoie un ange pour le modeler en créant son ouïe, sa vision, sa peau, sa chair et ses os ».

Cependant, des savants musulmans considèrent unanimement que, passé la limite de quatre (04) mois (120 jours), l’avortement est strictement interdit. « Avorter dans un tel cas de figure est considéré comme étant un acte d’infanticide et est assimilé à un crime en Islam sauf au cas où la vie de la mère s’avère menacée », a fait savoir Imam Cheikh Oumar Seck lors de l’atelier.

MADA NDIAYE