Avortement Médicalisé « Wuyu Wallu » lance sa campagne

Le Comité de plaidoyer pour l’accès à l’avortement médicalisé en cas de viol et d’inceste au Sénégal a lancé la campagne de communication dénommée “Wuyu Wallu”, avec comme slogan « l’avortement médicalisé en cas de viol et d’inceste sauve des vies, parlons-en ! »

Le Comité de plaidoyer pour l’accès à l’avortement médicalisé en cas de viol et d’inceste au Sénégal tient à préciser que la campagne « Wuyu Wallu » ne consiste pas à légaliser l’avortement, mais plutôt à sauver des vies en évitant les avortements clandestins et les infanticides et donner au grand public des informations justes, véritables et vérifiables sur l’avortement médicalisé, tel que prévu par l’article 14 du Protocole de Maputo.

« Au Sénégal, les avortements à risques représentent la 5e cause de décès maternels et 50% des admissions en urgence dans les maternités de référence. L’avortement clandestin constitue au Sénégal, avec l’infanticide, 19% des causes d’incarcération des femmes », indique le communiqué du Comité de plaidoyer. « Wuyu Wallu » qui regroupe une vingtaine d’organisations de la Société civile est chargé de mener des stratégies visant à informer les décideurs et le public sur la problématique de l’avortement à risque pour parvenir au changement social et légal en faveur de la réforme de la loi sur l’avortement.

Ainsi, l’avortement médicalisé en cas de viol et d’inceste, pour sauver des vies, est son objectif prioritaire. « Rien d’autre n’est demandé. Une attention particulière doit être apportée à ces jeunes filles et femmes victimes de viol et d’inceste, le débat doit être posé devant l’opinion publique. Ces drames n’arrivent pas qu’aux autres ! », lit-on. Pour le Comité de plaidoyer, il est important, de permettre aux populations de mieux comprendre l’ampleur de ces fléaux sociaux que sont les violences sexuelles en leur fournissant des informations complètes sur ces faits et en leur démontrant par des sources fiables leurs impacts négatifs sur la vie des victimes

. « Une communication et une sensibilisation des populations par des arguments objectifs tirés des faits et de notre religion permettrait de susciter un élan de solidarité et un mouvement de soutien envers les victimes, de bâtir un plaidoyer en vue du changement de notre législation interne pour l’harmoniser avec l’instrument régional ratifié par le Sénégal.

Le but poursuivi est de mettre fin à l’avortement clandestin, à l’abandon des nouveau-nés, à l’infanticide, au calvaire des femmes et des jeunes filles portant une grossesse non désirée, suite à un viol ou à un inceste, plus particulièrement lorsqu’elles ne peuvent ni ne souhaitent la garder. », indique le document. Sur ce, il devient urgent pour le Comité de plaidoyer de sortir ces femmes et jeunes filles de ce triangle de feu : prison, cimetière ou handicaps à vie.

ANNA THIAW