AZA étend ses activités aux entreprises francophones

AZA Finance, déjà présent au Sénégal, va à la conquête de l’Afrique francophone. L’entreprise spécialisée dans le trading de devises et de paiements internationaux étend ses services dans l’espace francophone, avec ces deux produits innovants. Il s’agit de BFX, plate-forme B2B pour des transactions de gré à gré, destinée aux entreprises ayant des besoins en devises pour payer leurs fournisseurs, effectuer des transferts interentreprises et autres. Il y a également TransferZero qui, via une API facile à intégrer, permet d’effectuer des paiements commerciaux de masse et des envois de fonds de détail, ainsi que l’achat de devises en gros.

Un marché annuel de 37 milliards de dollars

Malgré la crise économique mondiale provoquée par la Covid-19 en 2020, AZA Finance a maintenu une forte croissance. Son engagement en Afrique francophone, renforcé par le recrutement de cadres francophones, vise à adresser un marché d’envois de fonds de et vers l’Afrique subsaharienne de plus de 37 milliards de dollars, selon les estimations de la Banque mondiale. Plus grand courtier non bancaire de devises d’Afrique, avec un volume de transactions annuelles de 1 milliard de dollars, Aza vient d’être distinguée par un Award de la prestigieuse Fast Company. Agréé par la FCA du Royaume-Uni et la Banque d’Espagne, AZA Finance est un intermédiaire dans toutes les principales devises africaines.

Aujourd’hui installée au Sénégal, AZA ne cesse d’agir pour l’ensemble de l’écosystème financier dans la sous-région, en multipliant ses analyses des marchés financiers à travers un bulletin hebdomadaire ou encore en mettant en place des échanges entre les différents acteurs du tissu économique et financier en Afrique de l’Ouest. Ainsi le 7 Avril prochain, AZA organise un webinaire autour de l’investissement dans la zone UEMOA, ses challenges et ses opportunités. Ces discussions auront lieu avec la participation d’experts dans le secteur des investissements et des finances.