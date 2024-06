Baisse du prix des denrées: Le kg de l’oignon passe de 1200 à 500 FCFA, la pomme de terre de 800 à 600 FCFA

Partager Facebook

A quelques jours de la fête de Tabaski, les prix de l’oignon et de la pomme de terre ainsi que d’autres légumes connaissent une baisse sur le marché. Un véritable ouf de soulagement pour la population qui ne savait plus où donner de la tête. Des baissent qui sont très bien accueilli par la population qui est à moins d’une semaine de la fête.

Enfin ! Plus qu’une attente de résultats du baccalauréat, les meures de baisse des prix sont maintenant effectives. En plus, le marché est bien approvisionné en oignon et en pomme de terre. La baisse de ces denrées s’explique d’une part par un problème de conservation, les produits étant vite périssables et d’autre part par le fait que des commerçants véreux, qui avaient stocké beaucoup de quantité dans leurs magasins pour attendre la montée des prix, sont aujourd’hui obligés de diminuer les prix afin de pouvoir écouler le maximum en cette période de fête.

Selon les explications d’un commerçant, la tabaski est une fête qui suscite beaucoup de charge et les familles sont fatiguées, donc la baisse de l’oignon et de la pomme de terre s’explique tout simplement par le fait que le marché n’est pas bien approvisionné en oignon importé et pomme de terre importé. C’est la raison pour laquelle, les paysans en profitent pour écouler leur stock en cette période de fête de la tabaski.