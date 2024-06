Baisse du Prix du Pain: Les restaurants affirme la baisse 

Partager Facebook

Le gouvernement sénégalais a mis en place des mesures pour réduire le prix du pain sur le marché local. Cela a fait suite à une période de hausse des prix des céréales et de la farine qui d’ailleurs a porté ses fruits car le prix du pain a été diminué.

Les baisses de prix ont été bien accueillies par les restaurateurs sénégalais, qui utilisent beaucoup de pain dans leur cuisine. Cela leur a permis de réduire leurs coûts d’approvisionnement et de maintenir des prix abordables pour leurs clients.

Les restaurateurs ont indiqué que cette diminution des prix du pain s’était traduite par une meilleure rentabilité de leur activité et une augmentation de la fréquentation de leurs établissements. Certains restaurants ont même répercuté en partie ces baisses sur leurs propres tarifs, permettant ainsi à leurs clients de bénéficier de ces retombées positives. Dans l’ensemble, la diminution du prix du pain a été vue comme une très bonne nouvelle par le secteur de la restauration .

À Colobane les gargotières sont satisfaites de la diminution du prix du pain et donner quelques conseils pour maintenir cette baisse c’est le cas de Ndeye une gargotière : “ Pour maintenir la baisse du prix du pain il faut sécuriser l’approvisionnement en blé et autres céréales mais aussi développer davantage la production locale de farine pour réduire la dépendance aux importations investir dans les infrastructures de stockage et de logistique pour mieux gérer les fluctuations de l’offre et diversifier les sources d’approvisionnement en céréales pour limiter les risques stabiliser les cours mondiaux des matières premières , suivre attentivement l’évolution des prix internationaux du blé et de la farine, le poids du pain reste le même, l’on ne peut constater qu’il ont diminué le poids “ .

Une autre gargotière du nom de Amy Lô dit n’a pas pas constaté que le poids du pain à diminué : “ Après l’annonce que le prix du pain a été diminué nous en étions très heureux même si il dit que le poids à été diminué nous n’avons pas fait le constat.

Pour maintenir cette baisse il faut mettre en place des mécanismes de régulation pour amortir les variations de prix maîtriser les coûts de production et de distribution optimiser les procédés de transformation et de fabrication du pain , encourager l’entrée de nouveaux boulangers et la diversification de l’offre assurer un meilleur encadrement et un contrôle des prix par les autorités” .

Fatou Ba