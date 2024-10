Destruction de l’Unrwa: Quand Israël utilise son arsenal législatif pour en finir avec l’Unrwa

Partager Facebook

Alors que la Knesset israélienne a récemment voté deux projets de loi pour mettre fin aux activités de l’agence onusienne en charge des réfugiés palestiniens (Unrwa) qu’elle accuse de partialité, celle-ci annonce être la cible de l’armée israélienne sur le terrain, à Gaza. Elle se dit aussi victime d’une campagne de désinformation visant à saper sa crédibilité.

Créée par l’Assemblée générale en 1949, l’Unrwa (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East – Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) gère des centres de santé et des écoles pour les près de 6 millions de réfugiés palestiniens enregistrés, à Gaza, en Cisjordanie occupée, mais aussi au Liban, en Syrie et en Jordanie. Considérée comme la « colonne vertébrale de la réponse humanitaire à Gaza » par Antonio Guterres, à la fois « indispensable » et « irremplaçable », l’agence est la cible d’attaques d’Israël depuis déjà plusieurs années.

La « destruction de l’Unrwa » est un « but de guerre » pour Israël. Voilà ce qu’a affirmé, le 9 octobre, le chef de l’agence pour les Palestiniens, Philippe Lazzarini, devant le Conseil de sécurité des Nations unies. Des propos très forts qui ont conduit ce Conseil de sécurité de l’ONU, y compris les États-Unis, à mettre en garde Israël contre le vote d’une loi qui empêcherait l’Unrwa de mener à bien ses activités.

Le chef des Nations unies Antonio Guterres, lui-même persona non grata dans l’Etat hébreu, avait, lui, alerté sur les conséquences « catastrophiques » d’une telle mesure. La commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, le Parlement israélien, a en effet approuvé le 6 octobre deux textes de loi qui ont pour but de mettre fin à l’activité et au statut de l’Unrwa en Cisjordanie et à Gaza, occupés par Israël.

Des campagnes de désinformation

« On voyait bien que l’Unrwa était dans la ligne de mire du gouvernement », explique de son côté Denis Charbit, avant de préciser que les attaques « ont pris un tour particulièrement coriace et impitoyable » depuis un an. Les mauvaises relations entre Israël et l’ONU se sont gravement détériorées à la suite des attaques du Hamas et ses alliés du 7-Octobre, l’Etat hébreu accusant l’Unrwa d’employer des « terroristes » à Gaza. Neuf personnes « pourraient avoir été impliquées » dans les attaques du 7-Octobre, selon une enquête de l’ONU rendue publique en août, alors que 13 000 travaillent dans la bande côtière palestinienne.

« L’agence a été sérieusement attaquée presque depuis le début de la guerre », précise Juliette Touma, en poste au quartier général de l’Unrwa à Amman. Cela s’est manifesté de différentes manières ». Et la cheffe de communication de l’agence de citer ses 228 collègues tués au cours de l’année écoulée, et les deux tiers de leurs installations à Gaza inutilisables parce que touchées pendant la guerre, certaines plusieurs fois.