Barça : Dembélé va signer un nouveau contrat

Après des négociations lentes et difficiles, le FC Barcelone serait en passe de convaincre l’attaquant Ousmane Dembélé de signer un nouveau contrat. Lié aux Blaugrana jusqu’en juin 2022, le Français va prolonger l’aventure et tenter de se rétablir d’une blessure au genou le plus rapidement possible.

C’est un secret de polichinelle, en dépit d’une frustrante inconstance et d’absences récurrentes, Ousmane Dembélé dispose d’une belle cote au sein du FC Barcelone. Très apprécié en interne pour son immense talent, le Français de 24 ans se voit considéré comme un joueur important de l’écurie blaugrana. Et pourtant, la situation contractuelle du Français a provoqué des sueurs froides aux Catalans au cours des dernières semaines.

Car lié à la formation culée jusqu’en juin 2022, Dembélé a entretenu des négociations lentes et compliquées avec sa direction pour prolonger son contrat. Récemment, le natif de Vernon avait même repoussé une première proposition pour étendre son bail. Un premier refus qui n’a pas refroidi le Barça. Bien au contraire. Les discussions ont continué et significativement avancé ! En effet, le journal catalan Sport nous apprend ce mardi que l’ailier se retrouve en passe d’accepter un nouveau contrat d’au moins une année supplémentaire (possiblement deux même) avec en prime une légère baisse de son salaire. L’annonce officielle ne devrait plus tarder.

Une avancée notable qui fait les affaires du FC Barcelone et semble assez logique. En effet, les deux camps, portés par une volonté commune, ont fini par s’entendre pour se rapprocher d’un accord. La blessure au genou contractée par Dembélé lors du dernier Euro aura sans doute aussi eu son importance dans un tel dossier. Car opéré, le Tricolore ne retrouvera pas la compétition avant le mois de novembre.

Et le Barça a su lui tendre la main dans cet énième coup dur. Dès lors, les deux parties semblent bien embarquées pour continuer leur aventure commune. Et Dembélé aura à coeur, dès son retour, de faire aussi bien que la saison dernière lorsqu’il avait marqué 11 buts et délivré 5 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues.