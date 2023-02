Barrages Mondial féminin : Le Sénégal face à l’équipe Haïtienne aujourd’hui

Le Sénégal affronte Haïti dans la nuit de vendredi à samedi, à Auckland (Nouvelle-Zélande), pour le compte des barrages de la Coupe du Mondial féminin.

L’Équipe Nationale Féminine du Sénégal joue sa qualification à la Coupe du Monde 2023, en Australie et en Nouvelle-Zélande, en deux matchs de barrages. Il n’est pas nécessaire de se demander comment les filles de Mame Moussa Cissé en sont arrivées là car la réponse est tout aussi simple que ça : c’est inédit et nouveau, comme ce tournoi qui se dispute par dix nations, mais dont aucune équipe ne jouera plus de deux rencontres.

Pour l’Equipe Nationale Féminine du Sénégal, la route du Mondial 2023 passe au North Harbour Stadium. Les Lionnes n’entendent autre chose que de réaliser un premier exploit samedi face à Haïti. Pour participer à la Coupe du monde, qui aura lieu du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande, les protégées du sélectionneur Mame Moussa Cissé doivent s’imposer pour avoir le droit de croiser le Chili, en « finale » du groupe B.

Les Sénégalaises entrent en lice cette nuit de vendredi à samedi, à 01h00 précisément.