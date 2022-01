Barth traite le DG du Port de « voleur »

Barthélemy Dias, Cheikh Guèye et les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw), en l’occurrence Khalifa Sall, Déthié Fall étaient en caravane, hier, dans les différentes artères de ladite commune et à Grand-Yoff. A cette occasion, le candidat de la coalition présidentielle et non moins Directeur général du Port, Aboubacar Bèye, en a pris pour son grade. Et, c’est Barthélemy Dias qui a allumé la première mèche. «La commune de Dieuppeul-Derklé n’est pas habitée par des voleurs, vous êtes de dignes fils de la localité qui travaillez à la sueur de votre front. Vos parents ne sont pas des voleurs, vos délégués de quartiers ne sont pas des voleurs, vous êtes des personnes intègres et vous n’avez pas besoin d’un maire voleur. Vous ne méritez pas un maire voleur. Aboubacar Sadikh Bèye, Directeur du Port de Dakar, est un voleur à l’image de son patron, Macky Sall. L’argent qu’il distribue n’est pas le sien, il n’a pas hérité de cette fortune, il ne l’a pas gagné non plus. C’est un voleur. Macky est un voleur et tous ses collaborateurs. C’est Cheikh Guèye, l’homme de la situation», charge d’emblée le maire de Mermoz Sacré-Cœur, avant de poursuivre : «donc, il faut savoir faire la part des choses. Vous avez un bon maire qui est au service de sa commune, un maire accessible. J’invite les dignes fils de Dakar, ces fils qui n’ont pas de prix à voter massivement pour la coalition Yaw», martèle Dias-fils.

Suite à ces accusations et conscient qu’il est dans le fief du Dg du Port, il a invité les membres de sa sécurité à veiller au grain pour d’éventuelles attaques des partisans du candidat de Bby. Le maire sortant de Dieuppeul-Derklé, Cheikh Guèye s’est aussi engouffré dans cette brèche pour s’en prendre à son tour à son challenger. «On ne veut pas d’un maire voleur dans cette commune. Vous avez vu ce qui s’est passé à la Lonase, à La Poste et au Trésor ; c’est aussi ce qui s’est passé au Port de Dakar. Aboubacar Sadikh Bèye est un voleur», a-t-il indiqué. Poursuivant, il n’a pas manqué d’accuser le candidat de Bby d’achat de conscience, coupable à ses yeux d’avoir distribué à tour de bras l’argent du contribuable à la population. «Prenez, c’est votre argent et votez la liste Yaw. Nous ne sommes plus au pays de la Téranga, mais au pays des voleurs. Mais un voleur ne dirigera pas la commune de Dieuppeul-Derklé», fulmine le maire sortant qui s’est réjoui de la forte mobilisation et appelle à voter massivement pour la victoire de Yaw.