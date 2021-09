Barthelemy met en garde: «Après Kilifeu et Simon, je suis le prochain sur leur liste»

Le maire de Mermoz Sacré Cœur n’a pas sa langue dans sa poche. Barthélémy Dias se dit convaincu qu’après Kilifeu, il sera le prochain sur la liste. Guy Marius Sagna lui dénonce « une affaire dans une autre affaire. »

« Lors des évènements de mars, 13 Sénégalais sont morts. Le Procureur a fermé les yeux. Mais je les attends car je sais que je serai le prochain sur la liste », a révélé Barthélémy Dias, venu témoigner son soutien aux jeunes du Mouvement Y en a marre. « J’apporte mon soutien à un mouvement que j’ai vu naître et qui a contribué à la consolidation des acquis et à l’éveil des consciences. Ce qui est méchant, vicieux et idiot c’est le fait de les (Ndlr : Kilifeu et Simon) convoquer en instruction », dénonce le maire de Mermoz Sacré cœur. Il fera savoir que l’affaire du trafic de passeports relève du flagrant délit. Pourquoi dans ce cas-là, Simon et Kilifeu sont sous instruction ? Il n’y a pas de plainte. « C’est du flagrant délit. » Il croit dur comme fer que « l’Etat veut juste museler deux leaders d’opinion qui ont forgé les gens dans une prise de conscience. C’est une prise d’otages. »

Guy Marius Sagna : « On veut créer une affaire dans une autre affaire »

A la suite de Dias fils, Guy Marius Sagna a estimé qu’il y a une tentative de liquidation et de démantèlement du mouvement. « Il y a des éléments qui prouvent que c’est une tentative manifeste de vouloir détruire des gens. Les vidéos qui circulent ont été divulguées par les enquêteurs car au moment des faits, Thier était en prison. Créer une affaire dans une affaire de trafics n’est donc pas possible », regrette-t-il. Face à cela, Guy M. Sagna accusera le Procureur d’auto-saisine sélective. « C’est dommage car l’Etat veut tout faire pour que les gens oublient l’affaire du trafic de passeports diplomatiques pour mouiller Y en a marre. Comment comprendre qu’il y ait eu enquête et arrestation. C’est une honte. Et pourtant, des gens du Frapp ont été frappés, ont porté plainte mais depuis lors rien. Bougazelli, un trafiquant de faux billets, est libre comme l’air. Des gens de la République volent l’argent du pays et sont couvés par Macky Sall. C’est honteux. Kilifeu a démissionné pour que justice soit faite. Macky a un esprit revanchard mais nous allons faire face », met-il en garde.

MOMAR CISSE