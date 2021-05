Basket: AS Douanes v Zamalek, ce dimanche à 12h

AS Douanes qui devait disputer son 3e match demain, jouera finalement ce dimanche à 12 heures informe Basket Sénégal dans le cadre de la Ligue Africaine de Basket (BAL).

Initialement prévue ce samedi, la rencontre AS Douanes – Zamalek comptant pour la 3e journée soit le dernier match de poule du groupe C pour le club sénégalais, est reportée à dimanche 12h. Ce changement dans le programme survient après le report du match entre Zamalek et GSP en raison d’une violation du protocole sanitaire mis en place, comptant pour la deuxième journée.

Dans ce groupe C, seuls l’AS Douanes et Ferroviario de Maputo ont disputé deux matchs de poule avec une victoire et une défaite enregistrée. Zamalek compte une victoire obtenue d’entrée face à Ferroviario de Maputo qui a enregistré une défaite et une victoire. GSP est lanterne rouge avec une défaite concédée face à l’AS Douanes. Les Gabelous doivent remporter une victoire ce dimanche pour assurer leur qualification et ne pas se retrouver dans une situation compromettante.

Pour rappel l’AS Douanes a été battu (88-74) par Ferroviaro lors de leur deuxième sortie alors qu’il fallait cette nouvelle victoire pour s’assurer une place en quart de finale, les Sénégalais n’ont pas pu enchaîner. Pabi Gueye et ses hommes doivent jouer toutes leur carte pour aller chercher cette qualification pour le prochain tour.