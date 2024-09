Bassirou Diomaye FAYE sur le 9eme « FOCAC »: « La Chine est un pays qui inspire l’humanité »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le neuvième Forum sur la coopération sino-africaine (Forum on China-Africa Coopération ou FOCAC), qui se tiendra à Pékin du 4 au 6 septembre, sera l’occasion pour des pays africains de faire le point car impactés par la Covid. Dans un entretien accordé à la presse chinoise, le président Bassirou Diomaye Faye, présent à Pékin, a salué la vision du pays de Mao Zedong qui inspire « toute l’humanité. »

« Le modèle à la chinoise est basé sur une innovation et une gestion des ressources qui tire les chinois de la pauvreté en quelques années. Une source d’inspiration de beaucoup de pays y compris le Sénégal. En un mot, il inspire toute l’humanité », a déclaré en substance Bassirou Diomaye Faye qui séjourne en terre chinoise pour les besoins du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac), dont l’édition 2024 est organisée du 4 au 6 septembre à Pékin. En effet, dans un entretien accordé à la presse chinoise, Diomaye passé en en revue le partenariat existant entre la Chine et le pays de la Teranga.

Interpellé, il fera savoir que cette rencontre est un moment de faire la revue du partenariat et de décliner une rétrospective dans les domaines bénéfiques. « C’est un sommet important bien que ce soit ma première visite en terre chinoise. Et donc il faut consolider les relations entre les deux pays. Il y a un grand succès qui matérialise les projets par des réalisations et des projets dans les secteurs variés », a-t-il argué.

A la question de savoir le rôle du mécanisme dans le renforcement du cadre africain et chinois, il explique cette que coopération sud-sud est dynamique et répond aux attentes africaines et chinoises crées en 2000. L’on se rappelle que la 8ième conférence du Focac à Dakar a été un moyen de booster les relations à Dakar et de lancer trois projets et de soutenir l’Afrique dans ses efforts de modernisation dans bien des secteurs.

L’appréciation qu’il a faite sur ses résultats est selon Diomaye le pays a été témoin des réalisations importantes au plan infrastructurel et des investissements importants dans le domaine de l’agriculture et de l’hydraulique. « Le suivi est important et la Chine est aux cotés de l’Afrique et donc on peut exprimer nos satisfactions du modèle chinois. Deux pays liés depuis 2016 par une relation globale et 1ière partenaire africain », a-t-il fait remarquer. Il note que la coopération chinoise est là pour hisser vers les secteurs prioritaires dont l’agriculture et la formation professionnelle et la digitalisation. « Avec la politique sud-sud, elle peut apporter globalement beaucoup aujourd’hui selon Diomaye.

Dans cet entretien, il est d’avis que les pays en développement sont devenus une réalité et prône les réformes car il existe une obsolescence des approches. Le système international doit être réformé mais le rendre plus juste et équitable », a analysé le Président de la république. Soufflant sa 75ième bougie en octobre cette année, en faisant l’évaluation de la modernité, le président du Sénégal a souhaité un joyeux anniversaire à la Chine. Sur ce, lui a renouvelé son amitié et avec une politique de grande réforme et des progrès impressionnants pour porter sur la voie de la modernité les pays africains basée sur une approche qui allie tout dont les conditions de vie de ses populations sont de plus en plus améliorées.

MOMAR CISSE