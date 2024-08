Bataille de Safilem Gandiol: Les fils du territoire retracent l’histoire de leurs ancêtres 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’association « And Saam Cosaanu Ganjool » a projeté, ce samedi, le film Safilem Gandiol dirigé par Diawdine Gandiol Mafarba Yacine Diagne Demba contre l’armée française qui a eu lieu du 03 au 04 septembre 1826. Occasion saisie par ladite association de retracer l’histoire de leurs ancêtres qui ont eu une victoire sur les blancs.

Pour faire connaître l’histoire de leurs ancêtres, l’association « And Saam Cosaanu Ganjool » a produit un film qui retrace Safilem Gandiol. Selon le président, Idrissa Diéye, cette association a été créé travers un groupe watchap qui s’appelait Thiossane Gandiol. » C’est une structure communautaire qui regroupe l’ensemble des fils et filles du territoire de l’ancien Gandiol. Elle a pour objectif de préserver et protéger le patrimoine historique des gandiolais », dit-il.

Et de poursuivre :Dans le cadre des nos activités, nous prévoyons d’organiser le 3 et 4 septembre prochain, le 198 ème anniversaire de la bataille de Safilen de Gandiol. Une bataille qui marque la première défaite de l’armée coloniale française en Afrique occidentale français (AOF). Ces habitants de gandiol avaient réussi à battre à plate couture l’armée française ».

De son avis, ceci est historique et important pour les gandiolais. Nous avons initié cette activité pour rehausser notre patrimoine historique. Nous remercions les nouvelles autorités qui nous ont accompagné dans cette activité », se félicite-t-il.

Venue présider cette rencontre, le ministre de la Femme et des Solidarités, Maimouna Diéye indique que le riche patrimoine culturel de Gandiol a fortement contribué à forger les valeurs de « Jom, de Ngor, de Fiit de piété qui caractérisent la personnalité de l’homo-sénégalensis. « Je félicite les initiateurs de ce mouvement car l’Union fait la force ».

A l’en croire, au niveau politique et institutionnel, le regroupement en mouvement coopératif et associations facilite la coordination des interventions en faveur des populations. « A l’endroit des femmes et groupements de femmes, je leur dit que le ministère de la femme et des solidarités compte organiser à leur intention des sessions de formation et de renforcement de capacités. Mais mettra aussi à leur disposition un accompagnement financier pour la réalisation de leurs projets », annonce-t-il. Elle renseigne que tout ceci entre dans le cadre du développement économique et durable instruit par le Président de la République et son Premier ministre.