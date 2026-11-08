Baye Niass Day : forte mobilisation des disciples dans les rues de Dakar

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La capitale sénégalaise a vibré, ce dimanche 8 novembre, au rythme du « Baye Niass Day ». Les rues de Dakar ont été le théâtre d’une forte mobilisation de disciples de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass, plus connu sous le nom de Baye Niass. Une journée de commémoration consacrée à la mémoire de cette grande figure religieuse, dont l’influence spirituelle dépasse largement les frontières du Sénégal.

Vêtus aux couleurs de leur confrérie et animés par une ferveur religieuse remarquable, de nombreux fidèles ont investi les artères de la capitale pour célébrer celui qui demeure une référence spirituelle majeure pour des millions de disciples à travers le monde. Cette mobilisation populaire traduit l’attachement profond des talibés à l’héritage de leur guide et leur volonté de perpétuer son enseignement.

Fondateur de Médina Baye, dans la ville de Kaolack, El Hadji Ibrahima Niass a marqué l’histoire religieuse du Sénégal et du monde musulman par son enseignement, son érudition et son rayonnement spirituel. À travers la Fayda Tijaniyya, il a contribué à l’expansion de la Tidjaniya dans plusieurs pays d’Afrique, mais également au Moyen-Orient, en Europe et dans d’autres régions du monde.

Au-delà de la dimension festive et de la mobilisation dans les rues de Dakar, le « Baye Niass Day » constitue surtout un moment de reconnaissance et de transmission. Pour les disciples, il s’agit de revisiter le parcours d’un homme dont le message religieux, fondé sur la connaissance, l’éducation spirituelle, l’amour du Prophète Mouhamed (PSL) et le service de l’islam, continue d’inspirer plusieurs générations.