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JOJ Dakar-2026-Basket 3×3: Les Lioncelles écartent le Chili et se qualifient en demi-finale

8 novembre 2026 Actualité

JOJ Dakar-2026-Basket 3x3: Les Lioncelles écartent le Chili et se qualifient en demi-finale

JOJ Dakar-2026-Basket 3×3: Les Lioncelles écartent le Chili et se qualifient en demi-finale

Les Lioncelles poursuivent leur belle aventure aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) en basketball 3×3. Les représentantes du Sénégal ont décroché leur qualification pour les demi-finales après leur victoire face au Chili (13-11), ce dimanche, au complexe Tour de l’œuf.

En demi-finale, prévue demain, le Sénégal retrouvera la Chine pour un nouveau défi de taille. Les Lioncelles auront à cœur de confirmer leur belle dynamique et de se rapprocher davantage du podium.

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