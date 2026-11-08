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Naufrage au large de Kébémer : le gouvernement annonce le renforcement de la lutte contre les réseaux de passeurs

8 novembre 2026 Actualité

 

Après le naufrage meurtrier d’une pirogue au large de Kébémer, qui a fait 34 morts et un rescapé, le gouvernement sénégalais réaffirme sa volonté de renforcer la lutte contre les réseaux de passeurs.

 

Dans un communiqué, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a exprimé sa « vive émotion » et sa « profonde tristesse » à la suite de cette tragédie. Au nom du président de la République et du gouvernement, il a présenté ses condoléances aux familles des victimes.

 

Le gouvernement entend notamment intensifier la coopération avec les pays voisins pour lutter contre les réseaux impliqués dans l’organisation des départs clandestins. Il a également appelé les populations à davantage de vigilance face aux dangers de la migration irrégulière.

 

L’État a par ailleurs réitéré son engagement en faveur de l’insertion socio-économique des jeunes.

 

Le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, est attendu sur les lieux du drame lundi pour témoigner la compassion et la solidarité de l’État aux familles endeuillées et aux populations affectées, selon l’APS.

 

 

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