Lompoul : 14 nouveaux corps repêchés après le naufrage d’une pirogue

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La série noire se poursuit sur la Grande Côte. Après la découverte tragique de quatre dépouilles ce vendredi au large de Tébène 2, dans la commune de Thièppe (département de Kébemer), quatorze autres corps sans vie ont été repêchés ce samedi 7 novembre 2026 dans l’après-midi au large de Lompoul, dans la commune de Léona (arrondissement de Potou).

​Alertés par les riverains, les éléments de la Gendarmerie nationale et les hommes de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) se sont immédiatement déportés sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage, à l’enlèvement des dépouilles et aux opérations d’identification des victimes.

​Ce nouveau drame de l’émigration clandestine replonge de nombreuses familles dans le deuil, la tristesse et l’incompréhension. Pour rappel, les corps sans vie repêchés successivement au large de Lompoul et de Tébène 2 appartenaient aux candidats à l’émigration qui avaient pris place à bord de la même pirogue. L’embarcation, partie trois jours plus tôt de Saint-Louis à destination des côtes espagnoles, a été prise dans une forte houle et des avaries matérielles avant de chavirer au large de ces deux localités.