Baye Serigne Tacko Fall! HOMMAGE A UN KHALIFE

Baye Serigne Tacko Fall rassemblait en sa personne beaucoup de dons comme l’intelligence ,la beauté, le charisme et de qualités comme la générosité, la sincérité et le courage.

Il a été un père de famille exemplaire, infatigable dans le travail, loyal en amitié, fervent disciple de Serigne Touba. Il laisse à ses frères,ses fils et ses petit-fils le lourd héritage de Serigne Elhadj Mayoro Fall qu’il a su préserver, entretenir avec souplesse, autorité et respect. Il restera à jamais une référence pour les générations présentes et futures.

Qu’ALLAH SWT le comble de bénédictions éternelles et l’associe à Ses Élus dans Son Paradis Firdawsi.

AMINE AMINE AMINE.