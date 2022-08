Bayern : Sadio Mané marque son 1er but au 1er match

A peine arrivé au Bayern Munich, Sadio Mané a réussi ses débuts. Déjà buteur sur penalty pour son premier match amical, l’attaquant de 32 ans a remis ça ce samedi à l’occasion de son premier match officiel en participant activement à la victoire contre le RB Leipzig (5-3) en Supercoupe d’Allemagne.

L’international sénégalais encore marqué les esprits ce weekend au Bayern. En effet il a inscrit le but du 2-0 à la 31e minute à la conclusion d’un superbe mouvement collectif. Son premier but officiel avec le cador bavarois !

En fin de match, le double Joueur Africain de l’année a bien cru inscrire deux nouveaux buts, mais ils ont été refusés pour hors-jeu, de manière évidente pour le deuxième mais plus discutable pour le premier.

Le nouveau numéro 17 munichois a également raté une reprise dans la zone de vérité et le Bayern s’est fait peur sur la fin puisque Leipzig a marqué deux fois durant le dernier quart d’heure pour revenir à un petit but du Bayern, qui remporte ce trophée pour la 10e fois après le but libérateur de Leroy Sané au bout du temps additionnel. A signaler aussi l’entrée de la recrue marocaine Noussair Mazraoui à la 78e minute.