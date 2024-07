BEACH SOCCER: La Mauritanie bat le Sénégal

Partager Facebook

L’équipe nationale de beach soccer du Sénégal a été battu ce vendredi par la Mauritanie, 4 buts à 6, lors d’un match amical. Cette rencontre rentre dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) prévue cette année en Égypte.

Un second match amical est prévu entre les mêmes équipes, Ce samedi à 17 h 00, à la plage de Diamalaye, où s’est déroulée la rencontre de ce vendredi.L ’équipe nationale de beach soccer du Sénégal a entamé depuis lundi, les préparatifs des éliminatoires de la CAN, auxquelles prendront part 14 pays.

Les rencontres vont se dérouler en deux manches : aller (19-21 juillet) et retour (26-28 juillet) et le Sénégal, champion d’Afrique en titre, va affronter la Guinée, qui aspire à participer pour la première fois à une phase finale de la CAN.

La Confédération africaine de football n’a pas encore fixé le calendrier de la Coupe d’Afrique des nations de beach soccer.