Le président de la République, Macky Sall, a offert une enveloppe de 10 millions de francs Cfa à chaque joueur et membre de l’encadrement de l’équipe nationale de Beach Soccer. C’était ce lundi au palais de la République, lors de la remise au chef de l’Etat du trophée de la Can-2021 remporté par les Lions à Saly. Macky soutient s’acquitter d’une dette que la nation a envers Al Seyni Ndiaye et ses partenaires vainqueurs de la Can de Beach Soccer pour la sixième fois.

Articles similaires