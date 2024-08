« Beatmaking »: Des Sénégalaises à la conquête du nouveau phénomène

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Déterminée à faire entrer plus de femmes sénégalaises dans le cercle fermé des « beatmakers », la productrice de musique Aminata Thiam propose un cours de « beatmaking » réservé aux femmes au sein de la Maison des cultures urbaines du Sénégal à Dakar.

Aminata Thiam, « Myamy the Ay Girl » de son nom de scène déplore qu’il n’y a que trois femmes « beatmakers » au Sénégal. Elle espère que plus les femmes seront actives dans ce domaine, plus d’autres femmes auront envie de s’y mettre. « Il n’y a pas de femmes « beatmakers ». Il faut former d’autres femmes. Pour que l’écosystème soit un peu équilibré, d’accord ? Nous avons besoin de compositeurs non seulement pour la musique, mais aussi pour l’audiovisuel, pour le cinéma.[…] Si nous voyons plus de femmes faire ce travail, cela encouragera d’autres femmes à faire ce travail. Donc si on fait une priorité de former des femmes qui sont capables d’aller loin dans cette industrie, cela va encourager d’autres femmes à nous rejoindre », a déclaré l’artiste.

Au Sénégal, les femmes sont encore largement sous-représentées dans le domaine du « beatmaking », comme dans tous les secteurs de la scène hip-hop florissante du pays.

« Les femmes ne sont pas vraiment représentées dans ces domaines. Je pense que c’est une bonne initiative de la part d’Aminata de vouloir mettre les femmes en avant. », a soutenu Melissa Koudi, étudiante et participante au cours de « beatmaking ».

Aujourd’hui, 80 % des stars de la culture urbaine sénégalaise sont issues des quartiers populaires. Cependant, les femmes sont encore largement sous-représentées.

« Il n’y a pas beaucoup de femmes dans l’industrie du hip hop, même si d’après le dernier recensement de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, les hommes et les femmes au Sénégal sont à peu près au même niveau. Environ 50% chacun. Donc pour moi, en termes de démocratisation des cultures urbaines, nous avons beaucoup de travail à faire pour que les jeunes femmes commencent à participer à cette culture, qu’elles n’aient pas peur.», a expliqué Amadou Fall Ba, producteur culturel .

Après six semaines de cours, les élèves sont désormais capables de produire leurs propres rythmes.