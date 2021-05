Bébé jeté dans une fosse: Le père brise le silence

Le papa du bébé jeté dans une fosse septique à Louga, démonte les arguments du présumé meurtrier qui dit avoir agi en guise de représailles

“Je veux qu’on sache que Mohamed Dia n’a jamais été puni dans mon Internat. Ici, on ne brutalise pas et on ne punit personne. Pour preuve, mon institut scolaire se situe en face de son domicile familial”, a confié Cheikh Seck, père du nourrisson.

Mouhamed Dia, âgé de 15 ans, a avoué avoir tué le bébé de son maître coranique au motif que ce dernier le punissait régulièrement.

Seck d’ajouter : «Le père de Mohamed Dia est mon grand-frère et nous sommes une seule et indivisible famille. Pour preuve, c’est la propre mère du talibé arrêté qui s’occupe de mes élèves.