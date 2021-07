beIN Sports déclenche les hostilités en s’abstenant de payer la LFP

Il s’agit d’une première secousse qui pourrait en annoncer d’autres, puisque beIN Sports est également détenteur d’un contrat sur la Ligue 1 (332 M€ par an jusqu’en 2024) pour deux affiches (le samedi à 21 heures et le dimanche à 17 heures). beIN Sports sous-licencie ces deux rencontres à Canal+ pour le même tarif, mais c’est bien le diffuseur d’origine qatarienne qui est sous contrat avec la LFP. Et, comme Canal+ a annoncé, le 11 juin, son intention de « se retirer de la Ligue 1 » quand la LFP a attribué à Amazon 80 % des matches de l’élite, on peut craindre pour la suite.