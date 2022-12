Bignona: 03 exploitants de « CANNABIS » tué par un drone de l’armée

L’opération menée par les forces de défense dans le nord Sindian dans le département de Bignona a fait Trois morts (03) et un blessé grave. Ceci s’est produit dans le cadre de la lutte contre l’économie du chanvre indien.

Trois morts et un blessé grave, c’est le bilan de l’opération menée par les forces de défense dans le nord Sindian, dans le cadre de la lutte contre l’économie du chanvre indien, dans cette zone du département de Bignona. Ils ont été atteints par un drone de l’armée sénégalaise au moment où ils travaillaient dans les champs de drogue. Un quatrième, atteint durant cette opération, est admis en soins à Banjul.

Selon des sources concordantes, c’est dans la nuit du jeudi à vendredi qu’ils ont été repérés dans les champs de cannabis en train d’entretenir les plantes de l’herbe prohibée, dans la clandestinité. Ces jeunes, tous originaires de Karounor dans la commune de Djibidione, non loin de la frontière avec la Gambie, ont essuyé des tirs de drone de l’armée.

Deux parmi eux ont été tués sur le coup. Le troisième a rendu l’âme à l’hôpital après son évacuation en Gambie. Le quatrième, pour le moment plus chanceux que ses camarades, est admis en soins intensifs à Banjul, capitale de la république sœur de Gambie. Parmi ces personnes atteintes, trois sont issues de la même famille. Après le démantèlement des bases rebelles du nord Sindian, l’armée sénégalaise s’est orientée vers la lutte contre l’économie criminelle de la drogue.

Entre avril et juin 2022, les forces de défense ont détruit plusieurs hectares de chanvre indien. Les soldats avaient saisi dans la même zone des tonnes de yamba et des dizaines de sacs de semences, ainsi que des machines de traitement de l’herbe prohibée. Une opération du genre a été menée il y a quelques semaines, toujours dans le même espace géographique. Elle avait permis à la grande muette de détruire plus de trois hectares de cannabis, malgré la tentative de résistance de quelques bandes armées encore présentes dans cette partie située dans le nord du département de Bignona.