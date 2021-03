Check Also

Après plusieurs mois de disette, les choses recommencent à bouger à Yeumbeul Sud. En effet , les prétendants au maire Bara Gaye cherchent chacun à connaitre les besoins de la population pour y trouver des solutions immédiates. C’est encore l’homme de PLD and Suxali qui revient avec ses actions sociales qu’il a entamées depuis son retour de la France. Après s’être incliné pour présenter ses sincères condoléances aux familles des victimes suite aux manifestations de la semaine dernière, le coordonnateur du PLD And Suxali à Yeumbeul Sud, Djibril Diaw administrateur d’une entreprise en Sécurité publique et la sécurité des biens continus dans sa dynamique de venir au secours de la population Yeumbeuloise qui malgré l’existence d’un maire (Bara Gaye /PDS) éprouve des difficultés liées à la sécurité, l’employabilité des jeunes et le taux de chômage exorbitant. Après avoir offert plusieurs bornes de fontaine d’eau de source à énergie solaire au niveau de la grande mosquée “Layenne”, École Mousse Anta Diop (en phase de finition), il compte pérenniser ses actions dans d’autres parties de la commune pour permettre l’accès à tous à une eau de source. En conférence de presse ce dimanche à la maison de la femme de Yeumbeul Nord, leader du PLD Yeumbeul …