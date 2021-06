Birame Soulèye Diop chez le Pr Mary Teuw Niane

Que mijotent-t-ils? L’administrateur de Pastef s’est rendu chez l’ancien ministre de l’Enseignement Supérieur et responsable de l’Alliance pour la République (Apr) à Saint-Louis. C’est le Pr Mary Teuw Niane qui a vendu la mèche en remerciant sur sa page Facebook son ami et petit-frère Birame Soulèye Diop pour cette belle visite avec ses enfants passionnés de mathématiques. Il leur a souhaité une longue vie, une très bonne santé, du succès et de la réussite dans leurs études. Sans doute, cette information va-t-elle susciter beaucoup d’interprétations dans les chaumières apéristes. D’aucuns vont pousser l’analyse jusqu’à parler d’une éventuelle adhésion du Pr Niane au Pastef. Wait and See !

