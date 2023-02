Blessé depuis plusieurs mois: Sadio Mané sera de retour, Yankhoba Diatara: « Je suis heureux aujourd’hui »

Blessé au mois de décembre passé, Sadio Mané a ainsi raté la Coupe du monde au Qatar. Depuis le joueur n’a plus joué. Mais son retour est prévu la semaine prochaine. Avant de retrouver les pelouse, la star sénégalaise a reçu le ministre des Sports, Yankhoba Diatara, ce jeudi, au Munich. Une visite qui a ravi le joueur du Bayern. Sadio a exprimé sa joie. Il a aussi abordé sa blessure, le soutien des sénégalais tout comme le sacre des Lions locaux en Algérie lors du CHAN. « Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux aujourd’hui »

Le ministre des Sports, Yankhoba Diatara a rendu visite, ce jeudi, à Sadio Mané au Bayern Munich. Lors de cette visite de courtoisie, le ministre a abordé les défis de l’équipe nationale du Sénégal qui selon-lui est de défendre le titre du champion d’Afrique en Côte d’Ivoire. « Je suis venu transmettre les messages d’encouragement du peuple sénégalais »

« Honnêtement vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux aujourd’hui. A travers cette visite je remercie le président de la république et la Fédération parce qu’ils ont toujours été là dans les moments difficiles. Ils n’arrêtent jamais de prendre de mes nouvelles et d’ailleurs le président de la république a été la première personne a m’appeler (quand il s’est blessé). Je pense que c’est vraiment quelques chose qui m’a fait plaisir de même que les prières et les messages que le peuple sénégalais m’envoie. Cela me donne une motivation supplémentaire davantage. Ça a été long et alhamdulilah je me sens même très bien. Ça n’a pas été facile mais ça fait parti de notre métier »

« J’ai tout de suite su que c’était quelque chose de sérieux »

« Nous avons bon espoir que bientôt il sera des nôtres à Dakar «

Nous souhaitons naturellement qu’il retrouve la compétition ici en Allemagne mais aussi en équipe nationale. Nous avons bon espoir que bientôt il sera des nôtres à Dakar pour retrouver ses camarades et continuer à défendre les couleurs du Sénégal. On est plus que rassuré. On est même ému de retrouver Sadio en pleine forme. Je dis que ce sont les prières des 17 millions de sénégalais pour que Sadio puisse retrouver la plénitude de ses capacités. Dieu merci tous les vœux et prières ont été exaucés. Nous sommes très heureux de le retrouver donc le reste ce sont naturellement le défis qui nos attendent. »