Blocage du Budget 2027: Le FDR appelle à une manifestation d’envergure

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Le Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR) appelle les partis, les syndicats et la société civile à organiser, « dans l’unité », une manifestation d’envergure pour qu’un budget soit voté. Dans une déclaration signée de la Conférence des leaders, datée du 11 novembre 2026, la coalition demande que ce budget ambitionne de résoudre durablement les problèmes de la jeunesse sans emploi et, plus largement, ceux de populations « de plus en plus paupérisées ».

Le FDR place cet appel dans le sillage du chavirement d’une pirogue au large de Lompoul. Selon le texte, quarante-deux corps ont été repêchés, certains dans un état innommable, et le sort de nombreuses autres personnes de l’équipée demeure inconnu. La coalition y voit la preuve que la conduite des affaires publiques, le choix des dirigeants et l’état de l’économie pèsent sur le destin collectif, au point que des jeunes préfèrent risquer la mort plutôt que de rester au pays.

Sur le terrain budgétaire, le FDR met directement en cause PASTEF et KIRAAY. D’après lui, les deux formations, parvenues au pouvoir grâce à des propositions qu’il juge « farfelues et irréalistes » sur les problèmes de la jeunesse, ferment aujourd’hui à l’Assemblée nationale, « par des débats stériles », toute perspective de sortie rapide de la crise. La coalition y lit une marque de « peu de respect pour les Sénégalais ». Elle reproche aussi aux « faussaires » qui dirigent le pays d’avoir révélé, en deux ans de pouvoir, leur boulimie, leur incompétence, leur irresponsabilité et leur insouciance.

Le FDR s’adresse à la jeunesse, dont il dit comprendre les interrogations, le doute et la lassitude. Il lui affirme qu’« il n’est pas de destin clos, pas d’avenir emmuré » et l’invite à accéder au meilleur dans son pays, par l’effort, la rigueur et le travail. La coalition s’engage à être « en première ligne » sur ce chemin. Elle présente par ailleurs ses condoléances aux familles endeuillées.