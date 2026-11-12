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Mandat d’arrêt contre Madiambal Diagne : le bras de fer continue

12 novembre 2026 Actualité

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Le maintien du mandat d’arrêt international visant Madiambal Diagne se joue désormais devant la Chambre d’accusation financière, où ses avocats et le Parquet général se livrent à un bras de fer sur sa régularité. Pour la défense, « le mandat est entaché d’irrégularités ». Les avocats dénoncent le non-respect de la hiérarchie des mandats, l’absence d’inculpation préalable, la non-désignation de la maison d’arrêt et le défaut d’avis du Parquet. Ils estiment que ces manquements justifient son annulation.

 

Le Parquet général défend une position contraire. Pour le ministère public, « le mandat est régulier ». Il considère que le terme « inculpé » s’entend au sens générique et que la désignation d’une maison d’arrêt n’est pas indispensable pour un mandat international. Il soutient également que son avis a bien été donné, puisqu’il avait lui-même requis la délivrance du mandat. Enfin, il affirme que Madiambal Diagne est « en fuite » et non en simple déplacement en France.

 

Le Parquet général a ainsi demandé le rejet de la requête et le maintien du mandat d’arrêt. La Chambre d’accusation financière rendra sa décision le 18 novembre prochain, rapporte Les Échos.

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