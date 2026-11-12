La terrifiante mésaventure d’un douanier

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Le Colonel des Douanes K. Fall n’oubliera pas de sitôt sa mésaventure survenue dans la soirée du lundi 9 novembre 2026, au carrefour de Hamo 6. Alors qu’il circulait en direction de Hamo 6 , rapporte L’Observateur, son véhicule a été percuté par une autre voiture qui « roulait à vive allure ».

Descendu pour « constater les dégâts », l’officier de 50 ans a été « pris à partie par le conducteur et ses accompagnateurs ». Ces derniers l’ont « abreuvé d’injures » et ont « maintenu de force les portières de son véhicule » pour l’empêcher d’en sortir. Selon sa plainte, le groupe lui a également « barré la route » et a tenté de « s’en prendre physiquement à lui ». Il a fallu l’intervention des agents de la circulation pour lui « éviter le pire », précise le quotidien du Groupe futurs médias.

Le conducteur mis en cause, N. Dieng, âgé de 19 ans, a reconnu les faits. Pour justifier son comportement, il affirme avoir cru que l’officier était un « faux douanier cherchant à l’intimider ». Une explication qui ne lui a pas évité la garde à vue, puis le déferrement au parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Il est poursuivi, liste L’Observateur, pour « violences et voies de fait, destruction de biens appartenant à l’État, mise en danger de la vie d’autrui et d’injures publiques ».