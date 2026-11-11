La SEN-CSU et l’UNAMUSC réaffirment leur volonté de construire un partenariat renouvelé au service des populations

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À travers une rencontre d’échange et d’harmonisation tenue le 10 novembre 2026 à Dakar, l’Agence nationale de la Couverture sanitaire universelle (SEN-CSU) et l’Union nationale des Mutuelles communautaires (UNAMUSC) du Sénégal ont réaffirmé leur engagement à renouer une collaboration constructive. Une dynamique qui entend valoriser l’expérience du mouvement mutualiste, clarifier les responsabilités des différents acteurs et renforcer l’accès équitable des populations aux soins de santé.

​La consolidation de la Couverture sanitaire universelle (CSU) au Sénégal passe nécessairement par le dialogue, la complémentarité des interventions et la mobilisation de l’ensemble des acteurs engagés dans la protection contre le risque maladie. C’est dans cet esprit que la Direction générale de la SEN-CSU a accueilli, le mardi 10 novembre 2026, une rencontre d’échange et d’harmonisation avec une délégation de l’UNAMUSC, conduite par son président, M. André Demba Wade.

​Présidée par M. Moustapha Cissé, Directeur général de la SEN-CSU, en présence de M. Djibril Faye, Président du Conseil de surveillance, cette rencontre a constitué un cadre privilégié de dialogue autour des enjeux actuels de la CSU et des perspectives de consolidation des relations entre l’Agence et les organisations mutualistes.

​Au cœur des échanges, une conviction largement partagée : les défis de la protection contre le risque maladie ne peuvent être relevés durablement sans une collaboration étroite entre les institutions publiques et les acteurs de proximité. À cet égard, les représentants de l’UNAMUSC ont rappelé la contribution historique des mutuelles de santé au développement de la couverture maladie au Sénégal, notamment grâce à leur ancrage territorial, leur connaissance des réalités communautaires et leur proximité avec les populations.

​De son côté, la SEN-CSU a réaffirmé que les réformes institutionnelles et organisationnelles engagées ne visent nullement à écarter les mutuelles de santé du dispositif national. Elles répondent plutôt à une exigence d’amélioration de l’efficacité du système, de clarification des responsabilités et de meilleure articulation des interventions, dans le respect du cadre réglementaire en vigueur. Le rôle des mutuelles demeure ainsi capital dans la construction d’un dispositif de couverture sanitaire universelle accessible, inclusif et proche des citoyens.

​Une attention particulière a été accordée aux nouvelles responsabilités confiées à la SEN-CSU dans le cadre du Code de la sécurité sociale, notamment la gestion du régime d’assurance maladie obligatoire des travailleurs indépendants et assimilés ainsi que du régime d’assistance médicale. Ces évolutions ouvrent de nouvelles perspectives de collaboration et appellent une réflexion concertée sur les modalités d’implication des mutuelles de santé départementales.

​Au-delà des questions institutionnelles et techniques abordées, cette rencontre traduit une volonté commune de dépasser les incompréhensions antérieures pour privilégier l’intérêt général. Elle rappelle surtout que la CSU est une ambition collective qui exige la confiance, la responsabilité et la contribution de chaque acteur.

​Pour la SEN-CSU et l’UNAMUSC, l’enjeu est désormais de transformer cette volonté renouvelée de coopération en actions concrètes, au bénéfice des populations, particulièrement celles qui rencontrent encore des difficultés d’accès aux services de santé.