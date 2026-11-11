Rejet de LFR 2026 : l’ex-ministre Abdourahmane Sarr énumère «trois options» qui s’offrent à Diomaye

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Ancien ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal (avril 2024 à juin 2026), Abdourahmane Sarr a énuméré ce mercredi «trois options» qui s’offrent au président Diomaye Faye et au gouvernement, après le rejet du projet de Loi de finances rectificative (LFR) 2026 par la majorité parlementaire d’Ousmane Sonko. Dans une tribune intitulée «L’alternance à la croisée des chemins», il a même suggéré la dissolution du parlement pour que le peuple arbitre les divergences entre les anciens alliés ayant conquis le pouvoir en mars 2024.

L’ALTERNANCE À LA CROISÉE DES CHEMINS (Par Abdourahmane Sarr – ex-ministre)

Au-delà du désaccord entre le président Diomaye Faye et la majorité parlementaire, une question fondamentale se pose : quel mandat les Sénégalais leur ont-ils collectivement confié en 2024 et comment doivent-ils l’honorer ? Pour ma part, la réponse est la consolidation du pouvoir issu des urnes de 2024 et la mise en œuvre du projet qui a fondé l’alternance.

Comme je l’ai déjà expliqué, le rejet de la LFI 2027 en plénière apparait désormais inévitable, celle-ci étant bâtie sur une LFR légitimement rejetée parce qu’elle ne reposait pas sur la réalité de l’exécution budgétaire.

Devant ce désaccord, trois options s’offrent au président de la République : 1. La dissolution pour rendre la parole au peuple et tenter de dégager une nouvelle majorité parlementaire 2. Le compromis pour trouver un accord politique permettant de constituer un gouvernement accepté par la majorité et faire adopter un budget sincère et enfin 3) le forcing juridique en maintenant son gouvernement et recourir aux mécanismes constitutionnels de continuité budgétaire malgré le désaccord parlementaire.

Cette troisième option mérite une attention particulière. La LFI 2026, adoptée lorsque le président Diomaye Faye et Ousmane Sonko gouvernaient ensemble, autorise déjà des dépenses importantes notamment de salaires, de biens et services, de transferts et d’investissements.

Les recettes fiscales ordinaires prévues pour 2027 seront proches de celles de 2026 sans changement majeur de politique fiscale. La réduction des investissements sur ressources internes en 2026 s’explique notamment par l’augmentation des subventions énergétiques que le gouvernement prévoit de réduire en 2027. En limitant les investissements sur ressources extérieures aux financements disponibles et en cours et autour de 1 000 milliards par an comme en 2026, et en ajustant les investissements intérieurs aux recettes effectivement mobilisées, l’État pourrait poursuivre son fonctionnement avec des déficits maîtrisés.

L’exécution réelle de 2026 et le refinancement régional pourraient ainsi montrer que la reconduction, dans les limites prévues par la loi des autorisations budgétaires de la LFI 2026 permettrait financièrement au président de gouverner jusqu’à fin 2028 sans nouvelle politique fiscale ni programme avec le FMI. Cela ne préjuge pas des autorisations juridiques nécessaires.

Il faut cependant prendre en compte le fait que le Sénégal est une République démocratique. République signifie que le pouvoir est exercé au service de l’intérêt général, dans le respect des institutions et non comme une prérogative personnelle. Démocratique signifie que le pouvoir appartient au peuple qui l’exerce directement ou par ses représentants. De ce fait, la légitimité du président élu ne saurait effacer celle de l’Assemblée nationale élue. Le président Diomaye Faye dispose de la légitimité constitutionnelle que lui confère son élection. Mais cette légitimité s’inscrit aussi dans une histoire politique collective. Le pouvoir issu des élections de 2024 est le produit d’un rassemblement, d’un engagement et d’un projet partagés.

La question n’est pas de savoir si Diomaye doit l’emporter sur Sonko, ou Sonko sur Diomaye, des élections pourront désormais les départager, chacun disposant de sa formation politique. Le sujet du moment est comment consolider le pouvoir sorti des urnes en 2024 si ni la dissolution, ni le forcing juridique ne sont retenus comme options. J’avais déjà exprimé une préférence pour un triple scrutin en 2027 afin de redonner la parole au peuple en cas de désaccord persistant.

Ceux qui, au sein du pouvoir, considèrent désormais Sonko comme un adversaire politique devraient s’interroger sur cette question de la consolidation de l’alternance de 2024. Les divergences entre les responsables issus d’une même majorité ne devraient pas faire oublier les engagements qui les ont réunis devant les Sénégalais. Une rupture avec cette majorité ne ferait pas disparaître le mandat présidentiel. Elle poserait néanmoins une question politique fondamentale : sur quelle majorité et sur quel projet le président entendrait-il désormais gouverner dans la mesure où la LFI 2026 constituait déjà une traduction budgétaire du projet de l’alternance ?

Les mécanismes juridiques de continuité de l’État ne doivent pas devenir des instruments permettant de contourner durablement la représentation nationale. Si l’exécution budgétaire de 2026 confirme que l’État dispose des moyens de poursuivre sa consolidation budgétaire sans les contraintes financières annoncées, notamment la restructuration de la dette dans le cadre du G20, la question de la sincérité des informations présentées au peuple, à l’Assemblée nationale et au FMI se posera avec encore plus d’acuité. Dans une République démocratique, la légalité ne dispense ni de la légitimité, ni de la sincérité, ni de la responsabilité politique.

Je voudrais enfin être clair avec mes nombreux lecteurs qui m’interpellent sur mes contributions. Être indépendant et libre ne signifie pas être neutre. J’ai participé à l’exercice du pouvoir issu des élections de 2024 et contribué à la synthèse économique et politique ayant conduit à nos documents programmatiques. Mes convictions font partie de cette synthèse. Je ne renie ni cette participation ni les convictions qui l’ont motivée.

Mon indépendance ne m’impose aucune équidistance entre les acteurs politiques, pas plus qu’elle ne m’interdit de reconnaître mes convergences et mes désaccords avec chacun d’eux. Je suis pour le pouvoir sorti des urnes de 2024 et pour la synthèse qui a fondé notre projet commun. Cette posture m’impose néanmoins de conserver ma liberté de jugement et de prendre position selon mes convictions, sans renoncer à mon autonomie politique. Être libre, indépendant, et non partisan, ne signifie pas l’absence de prise de parti. La recherche de la vérité peut commander de prendre position, sans jamais imposer d’être partisan. La liberté de jugement n’impose pas la neutralité. Elle exige l’objectivité, la cohérence et la fidélité à ses convictions. Je suis un souverainiste libéral progressiste.

Ainsi, à la croisée des chemins, il ne s’agit pas seulement de savoir qui gouvernera, mais de savoir si Diomaye et Sonko, qui ont porté ensemble le projet de 2024, peuvent s’accorder sans renoncer à leur compétition. J’ai déjà eu l’occasion de dire à chacun d’eux que c’est cette voie qu’il fallait rechercher même si les ambitions sont irréconciliables.

Librement