Ief de Dahra: Les enseignants à l’assaut du Mohebs, des sessions de formation au menu

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A l ́instar des inspections de l’education et de la formation du pays, celle de Dahra est à pieds d’oeuvre pour l’ensignement.bilingue.En effet, après la formation des directeurs d’école sur le Mohebs ( Modèle Harmonisé d’Enseignement Bilingue au Sénégal), depuis lundi dernier ,c’est autour des maîtres tenant des classes de Cp( Cours Préparatoire) qui se penchent.sur différents modules pour une appropriation nette l’enseignement bilingue au Sénégal.A cet effet, hier mardi 10 novembre 2026, l’Inspecteur de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Dahra, Monsieur Mouhamadou Mactar FALL, en compagnie du Secrétaire Général de l’IEF, l’infatigable Inspecteur Boubou THIAM, a effectué une visite de suivi pédagogique à l’école Ndiambor de Dahra, centre d’accueil de la session de renforcement des capacités dédiée aux directeurs d’école, maîtres et maîtresses des classes de Cour d’ Initiation,( CI),Cour Préparatoire (CP) et le CE1. Ici, au centre d’accueil ( Ndiambor) dédié à la formation ,il est ressenti.que cette importante formation, centrée sur la mise en œuvre du Modèle Harmonisé d’Enseignement Bilingue au Sénégal (MOHEBS), est encadrée par l’équipe technique sous la direction rigoureuse de l’Inspecteur de l’Enseignement.Elementaire Tanor CISSÉ Chef de District Pédagogique de Sagatta Djoloff.

S’adressant aux formateurs et aux formés, l’autorité éducative ( Ief Fall) a mis en exergue les enjeux capitaux du MOHEBS dans la refondation des apprentissages fondamentaux dès la petite classe (CI). A l’occasion Ief Fall a insisté sur la rigueur méthodologique et didactique requise pour réussir l’articulation entre les langues nationales et le français, gage d’une meilleure assimilation des compétences de base chez les apprenants. Tout en félicitant l’encadrement technique pour le travail abattu, l’IEF Fall a réaffirmé son ferme engagement à accompagner l’appropriation effective de ce modèle structurant, gage d’un enseignement et apprentissage de qualité dans la localité.

Pour rappel, tous les maitres tenant des classes de Ci, Cp et Ce1 sont à former durant ce mois de novembre 2026.

Samba Khary Ndiaye (Lînguère)