Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-191-generic #201-Ubuntu SMP Fri Aug 7 18:39:04 UTC 2026 x86_64
Breaking News
Capture decran 2026 11 11 a 09.36.54

Fann Résidence : l’ambassade du Mali expulsée

11 novembre 2026 Actualité

La justice sénégalaise a ordonné l’expulsion de l’ambassade du Mali d’un terrain de 1157 m² situé dans le quartier de Fann Résidence, à Dakar. Saisie par la société Immoland SARL, qui revendique la propriété du site en vertu du titre foncier n° 9.255, la justice lui a donné gain de cause.

Estimant que l’ambassade occupait les lieux « sans droit ni titre », le juge a ordonné son expulsion, «tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef», rapporte Les Échos dans son édition de ce mercredi 11 novembre.

 

Tags

Vérifier aussi

thumb 1260x800 6af3bddd1e3cc qBBA9I7ngE

Émigration irrégulière : 759 personnes secourues en une journée

  La Marine nationale a porté assistance à 759 personnes engagées dans l’émigration irrégulière, ce …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved