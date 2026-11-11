Fann Résidence : l’ambassade du Mali expulsée

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La justice sénégalaise a ordonné l’expulsion de l’ambassade du Mali d’un terrain de 1157 m² situé dans le quartier de Fann Résidence, à Dakar. Saisie par la société Immoland SARL, qui revendique la propriété du site en vertu du titre foncier n° 9.255, la justice lui a donné gain de cause.

Estimant que l’ambassade occupait les lieux « sans droit ni titre », le juge a ordonné son expulsion, «tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef», rapporte Les Échos dans son édition de ce mercredi 11 novembre.