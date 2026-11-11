Grande mosquée de Dakar : incendie de trois véhicules dont un appartenant à l’ambassade du Mali

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Un feu parti d’une Mercedes s’est propagé à deux autres véhicules garés côte à côte dans l’enceinte de l’édifice. Selon les premiers éléments, une défaillance électrique serait à l’origine du sinistre, mais une enquête est ouverte.

Ce mardi 10 novembre 2026, à 12 h 45, le commissariat d’arrondissement de Rebeuss a été informé d’un incendie de véhicule dans l’enceinte de la Grande Mosquée de Dakar. Sans désemparer, une descente a été effectuée sur les lieux.

Trois véhicules touchés

Les policiers y ont constaté que le sinistre impliquait trois véhicules garés côte à côte : une berline de marque Mercedes, placée au milieu, un véhicule de marque Mitsubishi double cabine, ainsi qu’un SUV portant une plaque diplomatique, déclaré appartenir à l’ambassade du Mali au Sénégal selon des sources de Seneweb.

Selon les renseignements recueillis sur place, le feu serait parti de la Mercedes avant de se propager aux deux autres véhicules, stationnés de part et d’autre. Les personnes qui se trouvaient à proximité ont aussitôt tenté d’éteindre les flammes spontanément, avant d’appeler les secours. Les sapeurs-pompiers ont ensuite maîtrisé l’incendie. La Mercedes a été complètement calcinée, tandis que la Mitsubishi et le SUV de l’ambassade ont été partiellement atteints par les flammes.

Les trois véhicules auraient été garés dans l’enceinte de la Grande Mosquée de Dakar par des mécaniciens ou des réparateurs.

Pour le moment, l’origine de l’incendie semblerait être une défaillance électrique, mais une enquête est ouverte afin d’en établir précisément les causes. Le procureur de la République a été informé des faits.

« Photo d’illustration (archives) »