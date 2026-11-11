Émigration irrégulière : 759 personnes secourues en une journée

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La Marine nationale a porté assistance à 759 personnes engagées dans l’émigration irrégulière, ce mardi 10 novembre 2026. Deux de ses unités sont intervenues pour porter assistance à quatre pirogues, permettant de secourir les occupants.

Cette opération vient s’ajouter à une autre série d’interventions menées au cours de la semaine écoulée. Selon la Marine nationale, 817 autres personnes ont été secourues durant cette période, grâce à l’action combinée des unités navales et des unités terrestres déployées dans les zones côtières.

Au total, ce sont donc 1 576 personnes qui ont été secourues en mer et sur le littoral en l’espace d’une semaine environ, selon les chiffres communiqués par la Marine nationale.