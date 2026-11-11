Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-191-generic #201-Ubuntu SMP Fri Aug 7 18:39:04 UTC 2026 x86_64
Breaking News
thumb 1260x800 6af3bddd1e3cc qBBA9I7ngE

Émigration irrégulière : 759 personnes secourues en une journée

11 novembre 2026 Actualité

 

La Marine nationale a porté assistance à 759 personnes engagées dans l’émigration irrégulière, ce mardi 10 novembre 2026. Deux de ses unités sont intervenues pour porter assistance à quatre pirogues, permettant de secourir les occupants.

Cette opération vient s’ajouter à une autre série d’interventions menées au cours de la semaine écoulée. Selon la Marine nationale, 817 autres personnes ont été secourues durant cette période, grâce à l’action combinée des unités navales et des unités terrestres déployées dans les zones côtières.

Au total, ce sont donc 1 576 personnes qui ont été secourues en mer et sur le littoral en l’espace d’une semaine environ, selon les chiffres communiqués par la Marine nationale.

Tags

Vérifier aussi

thumb 1260x800 6af3acba14caa fQNUNf1o4f

Grande mosquée de Dakar : incendie de trois véhicules dont un appartenant à l’ambassade du Mali

Un feu parti d’une Mercedes s’est propagé à deux autres véhicules garés côte à côte …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved