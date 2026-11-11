Crise migratoire aux Canaries : L’Espagne déclare l’état d’urgence et évoque la coopération avec le Sénégal et la Mauritanie

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Face à la recrudescence des arrivées de migrants aux îles Canaries, le gouvernement espagnol a décidé de renforcer son dispositif d’accueil et de sauvetage. Mais au-delà des moyens mobilisés sur son territoire, Madrid entend également s’appuyer sur la coopération avec les pays de départ, notamment le Sénégal et la Mauritanie.

Réunie sous la présidence du ministre de la Politique territoriale, Ángel Víctor Torres, la Commission interministérielle de l’immigration a décidé, ce mardi, de déclarer l’état d’urgence migratoire aux Canaries. Cette mesure s’accompagne d’une enveloppe supplémentaire de 15,18 millions d’euros destinée à ouvrir de nouvelles places dans les centres d’accueil de l’État et à financer les transferts de migrants entre les îles et vers la péninsule.

Un million d’euros additionnel sera également consacré au renforcement des services sanitaires et de première prise en charge assurés par la Croix-Rouge. Le dispositif de sauvetage maritime sera, lui aussi, renforcé avec l’arrivée du navire Guardamar Calíope.

Les autorités espagnoles font état d’une hausse récente des arrivées et des opérations de secours, les personnes secourues étant majoritairement originaires d’Afrique subsaharienne (92 %).

Dakar et Nouakchott au cœur du dispositif diplomatique

La coopération avec les pays d’origine et de transit constitue également un volet important de la réponse espagnole. Lors de la réunion, les ministres des Affaires étrangères et de l’Intérieur ont souligné les efforts diplomatiques engagés et les partenariats existants avec ces pays. Ils ont notamment mis en avant les récents déplacements du ministre espagnol de l’Intérieur en Mauritanie et au Sénégal.

Sans annoncer de nouvelles mesures spécifiques concernant ces deux pays, Madrid insiste ainsi sur la nécessité de renforcer la coopération pour faire face aux départs et prévenir les drames en mer.