Faux cadavre au stade Caroline Faye : un marabout et trois responsables de l’ASC « Avenir » arrêtés par la police

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Des vidéos devenues virales ont montré un groupe d’individus transportant un objet assimilable à un cadavre à l’intérieur du stade Caroline Faye de Mbour, lors de la finale zonale opposant l’ASC « Avenir » à l’ASC « Relais ». La sûreté urbaine du Commissariat central de Mbour a identifié et interpellé quatre personnes impliquées dans cette affaire : un marabout et trois membres de l’ASC « Avenir ».

Entendus sur procès-verbal, les mis en cause ont tous reconnu, sans ambiguïté, leur participation à cette mise en scène, qui a suscité une vive indignation sur les réseaux sociaux.

Les aveux du marabout

Le marabout, âgé de 23 ans et né en 2003 à Diourbel, a reconnu être à l’origine de cette initiative. Il a affirmé avoir été sollicité par des membres de l’ASC « Avenir » pour intervenir mystiquement en faveur de leur équipe à l’occasion de cette finale.

Selon ses déclarations, il avait déjà apporté son concours mystique à cette formation lors de rencontres précédentes, notamment la demi-finale. À l’approche de la finale contre l’ASC « Relais », les responsables de l’équipe auraient de nouveau fait appel à ses services afin de mettre toutes les chances de leur côté.

Le jeune marabout a déclaré avoir procédé à une consultation mystique, à l’issue de laquelle il aurait découvert que l’issue de la rencontre était favorable à l’ASC « Relais ».

Il aurait alors proposé aux membres de l’ASC « Avenir » un procédé mystique destiné à inverser le cours supposé des événements et à garantir la victoire de leur équipe, moyennant une contrepartie financière de cent mille (100 000) francs CFA.

Le rituel et la mise en scène

Pour la mise en œuvre de son rituel, le marabout dit avoir exigé un mannequin de sexe féminin, sept (07) mètres de tissu « perkaal » ainsi que diverses offrandes. Le jour de la finale, le mannequin, soigneusement enveloppé dans le tissu précité, a été transporté jusqu’à l’intérieur du stade Caroline Faye par le marabout, avec l’assistance de trois membres de l’ASC « Avenir ».

Ces derniers ont à leur tour reconnu avoir pris part au transport et à l’introduction de ce simulacre de cadavre dans l’enceinte sportive.

Au terme de leurs interrogatoires respectifs, les quatre mis en cause ont été placés en garde à vue, avant d’être déférés devant le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mbour, le 10 novembre 2026.

Ils sont poursuivis pour pratiques de sorcellerie et de charlatanisme, outrage public aux bonnes mœurs et atteinte à la dignité humaine.