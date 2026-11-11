Pastef-Kiiraay : le risque d’un retour de bâton dans les urnes

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Le bras de fer entre Pastef et Kiiraay, accentué par le blocage des textes budgétaires, pourrait ne profiter à aucun des deux camps, selon des experts interrogés par Wal fadjri. Malao Kanté, enseignant-chercheur en philosophie politique à l’UCAD, prévient qu’« aucun des deux camps ne va réellement tirer bénéfice de ce qui se passe ». Selon lui, cette situation fait perdre du temps au camp présidentiel, alors que le gouvernement doit honorer ses engagements auprès du Fonds monétaire international (FMI) et mener à bien ses projets économiques et sociaux.

Du côté de Pastef, l’enseignant-chercheur estime que le blocage des projets budgétaires pourrait également avoir un coût politique.

Même si la majorité parlementaire considère que les textes ne sont pas dans l’intérêt du peuple, « le fait de bloquer ce projet risque d’être très difficile à justifier ». Il avertit que « cette position sera d’abord mal comprise par les populations » et pourrait même « avoir des conséquences encore plus néfastes ».

Au-delà des enjeux budgétaires et politiques, l’interlocuteur du quotidien du Groupe de presse de Front de terre s’inquiète des répercussions institutionnelles et diplomatiques de cette confrontation. Il déplore que « pour des raisons partisanes et purement politiques, nous assistons à un affrontement entre les deux grandes institutions que sont l’Exécutif et le Législatif ». Une situation qui, selon lui, « risque d’exposer le pays et de lui porter un sérieux préjudice ».

De son côté, Alioune Badara Kandji, analyste politique, attire l’attention sur un autre risque : « la majorité silencieuse et les votes sanctions ». Il met ainsi en avant la possibilité que le mécontentement des citoyens face aux querelles politiques se traduise dans les urnes par une sanction des acteurs qu’ils tiendraient pour responsables de la crise, lors des prochaines échéances électorales