Assemblée nationale : le projet de budget 2027 du ministère de la Fonction publique rejeté en commission

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La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale a rejeté le projet de budget 2027 du Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, ce mardi 10 novembre 2026, à l’issue de son examen entamé à 12 heures sous la défense du ministre Mamadou Lamine Dianté.

Pour l’exercice 2027, le projet de budget du département ministériel était arrêté à la somme de 12 834 706 118 FCFA, en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).

Lors des travaux, les députés ont relevé des incohérences dans les données chiffrées ainsi qu’un faible niveau d’exécution de plusieurs programmes. Les parlementaires ont émis des réserves sur les arbitrages budgétaires et la sincérité des prévisions, tout en dénonçant un manque de transparence dans le processus d’élaboration du document budgétaire. À la suite des délibérations, les membres de la commission se sont prononcés majoritairement contre l’adoption du texte.